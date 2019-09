Visita guidata alla Villa della Regina a Boscoreale

Riapre dopo diverso tempo la splendida villa rustica detta della Regina di Boscoreale. Un'occasione da non perdere per immergersi nella vita rurale al tempo dei romani.

La visita include il museo e la villa (che fino al 12 ottobre sarà visitabile senza alcun sovrapprezzo sul costo dell'ingresso)

Il costo del tour è di 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini.

L'ingresso è escluso e costa 7€ per gli adulti, 2€ tra i 18 e i 24 anni, gratis per gli under 18.

Per info 3498831295

Per prenotazioni https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=a13c0df7b80cbaa33e583f207268d3dc&preview=true〈=it