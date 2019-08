“Il San Carlo Dentro e Fuori”: speciale tour di Ferragosto al Teatro San Carlo

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna mercoledì 15 agosto 2019 alle ore 18.00 “Il San Carlo Dentro e Fuori”, una visita guidata esclusiva, volta alla scoperta dei segreti e del dietro le quinte del Teatro di San Carlo.

Il tour condurrà i visitatori attraverso il Foyer ornato di specchi, il Palco Reale, passando per la Sala e i suoi palchi ricchi di stucchi dorati ed il maestoso velario di Cammarano, i Camerini, la Sala Renata Tebaldi, fino alla Sala Giardini, terminando con i Giardini del Palazzo Reale. Una grande occasione per apprezzarne la magnificenza, rievocandone la storia e i fasti del passato, svelando il mondo che si cela dietro ogni spettacolo.

Oltre allo speciale tour di Ferragosto, le visite guidate, in Italiano, Inglese e Francese, continuano regolarmente per tutto il mese d’Agosto dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18, l’unico giorno di chiusura è fissato per venerdì 16 Agosto 2019.

Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Visite Guidate

Fondazione Teatro di San Carlo

Tel.: +39 081 7972 412

@: visiteguidate@teatrosancarlo.it