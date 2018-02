"Sogno d'amore e morte": visita guidata alla Napoli alchemica

Le nostre anime passano tutte da questa misteriosa città costruita su vibrazioni che ci tengono in contatto con gli altri mondi...

Napoli...città alchemica...città d'amore e morte...



Venerdì 9 Febbraio alle ore 21,00 vista guidata nel mistero racchiuso come in uno scrigno, tra i vicoli del centro antico...



I. Il fantasma di Maria D’avalos



II. Il Principe e la Pietra Filosofale



III. Il Demone Maiale



IV. La fanciulla murata viva



V. La sposa cadavere



VI. La porta degli inferi



VII. Il palazzo del Diavolo



VIII. La Santa Muerte



IX. La Chiesa Magica



X. Sancha lo spirito che dà la Morte



La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona. I minori non pagano.

Durata del percorso : 2h con brindisi di partecipazione finale



Punto d’incontro: Piazza del Gesù Nuovo (adiacenze obelisco)



Per info e prenotazioni : 3319858109