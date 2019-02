Visita guidata agli scavi di Ercolano e alla mostra splendOri

In occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito, l'Eco delle Sirene propone una visita alla città sepolta di Ercolano, un sito archeologico che si contraddistingue per la bellezza delle case e la ricchezza di materiale organico, come porte e travi in legno, perfettamente conservato.

Infine ci sarà l'occasione per visitare la mostra "splendOri", preziosi gioielli, suppellettili di fattura pregiata ed eleganti servizi da mensa ritrovati negli scavi e per la prima volta esposti al pubblico.

Appuntamento fuori alla biglietteria

Ingresso gratuito

Visita Guidata 10€ adulti

8€ (ragazzi dagli 8 ai 18 anni)

Gratuito fino a 7 anni

Il tour si effettuerà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3402979546