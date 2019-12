Visita guidata alla Sanità: sacro e profano con murales e Cimitero delle Fontanelle

Appuntamento all'uscita della metro di Materdei, opera dell'Atelier Mendini. La prima tappa sarà il Cimitero delle Fontanelle, il luogo del rito delle "anime pezzentelle". Da lì ci sposteremo verso la Chiesa di Santa Maria della Sanità, con la splendida cupola maiolicata, detta anche "chiesa di San Becienzo" o "del Monacone", per la presenza di una teca con la statuetta ottocentesca in legno dipinto di san Vincenzo Ferrer, secondo una tradizione innalzata nel 1836 dai fedeli per sconfiggere l'epidemia di colera che colpì la città. Durante il percorso sarà possibile ammirare i murales degli artisti di strada Bosoletti, Tono Cruz, Mono Gonzalez, Žilda e tanti altri, nonché le opere di arte contemporanea di Riccardo Dalisi e di Paolo La Motta. Scoprirete presepi e giardini, in uno dei quartieri più affascinanti di Napoli. Lungo la discesa verso via Foria visiteremo Palazzo Sanfelice e Palazzo dello Spagnuolo, entrambe opere dell'architetto Ferdinando Sanfelice nel 1700. Il tour terminerà in via Foria presso la Porta di San Gennaro.



Appuntamento: venerdì 20 dicembre alle ore 10, presso la stazione della metropolitana linea 1 Materdei



POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria entro le ore 23 di mercoledì 18 dicembre

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente il numero 3492949722 (anche sms o whatsapp)

La visita guidata si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti prenotati.

Durata della visita: 3 ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro



L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Link dell'evento: https://www.facebook.com/events/1698466266954095/