La Sanità: tra sacro e profano

"Per vedere la bellezza,

bisogna avere occhi aperti, occhi curiosi che aspettano,

che accada qualcosa, occhi che credono,

che la bellezza esista"



Non c'è nulla di più azzeccato della citazione di Pier Paolo Pasolini per descrivere il Rione Sanità di Napoli, luogo di fascino e contraddizioni, tra i più belli e suggestivi della città.



Noi di Stai in Mano all'Arte - Naples City Tours vi condurremo in quello che oggi è conosciuto come quartiere popolare ma che fu scelto sin dall'antichità come luogo sacro destinato alle sepolture. Un viaggio ricco di storia, folklore e mistero, che spazierà tra il SACRO, con la visita al Cimitero delle Fontanelle con le sue 40000 capuzzelle e la Basilica di Santa Maria alla Sanità, e il PROFANO, con i suoi palazzi meravigliosi, il borgo dei vergini, Totò..



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti: € 10,00 (iscritti alla Newsletter su WhatsApp € 8,00)

10 - 18 anni: € 5,00

Bambini sotto i 10 anni: GRATIS



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

LA QUOTA COMPRENDE:

Auricolari - Visita Guidata con guida turistica abilitata della Regione Campania



DURATA DELLA VISITA: 2 ore circa

APPUNTAMENTO:

Ore 10:00 Stazione della Metro di Materdei Linea 1

La visita avrà inizio alle ore 10:30

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA'



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.