Tour guidato alla Real Casa dell'Annunziata

SABATO 17 FEBBRAIO 2017, VISITA GUIDATA "LA REAL CASA DELL’ANNUNZIATA ED I FIGLI DELLA COLPA"

Un suggestivo ed affascinante tour al complesso monumentale della Real Casa dell’ Annunziata intreccio di arte e stili dal gotico al barocco che abbraccia sette secoli di storia durante i quali, artisti di fama internazionale si alternarono con la loro arte ad arricchire il prestigio e la bellezza dell’intera struttura. Struttura che per secoli è stata una istituzione dedita alla cura dell’infanzia abbandonata cittadina patrocinata, dalla Congregazione della Santissima Annunziata fondata nel 1318. Nel 1343 per volontà della regina Sancha d’Aragona, moglie di rè Roberto d’Angiò, la congregazione sostenuta economicamente dalle varie famiglie nobiliari acquisì veste giuridica divenendo Real Casa dell’Annunziata di Napoli la cui attività è durata fino alla metà del secolo scorso. Nel corso dei secoli il complesso è stato ampliato dotandolo anche di un ospedale annesso e di cui ancora oggi funzionante con gli unici due reparti rimasti di ginecologia e pediatria. La trecentesca chiesa annessa fu completamente abbattuta e ricostruita secondo i canoni architettonici cinquecenteschi ma fu distrutta da un incendio nel 1757. Il nostro percorso guidato si articolerà attraverso gli austeri ambienti in primis la maestosa chiesa rinascimentale con la cinquecentesca sacrestia e la cappella Carafa per poi proseguire alla volta dell’ambiente che ospita la famosa ruota detta degli esposti da cui poi, sono nati e diffusi cognomi come Esposito e Degli Esposti in quanto, in tale ruota a forma di cestello le madri sventurate riponevano i propri nascituri affinché le monache del complesso dessero assistenza e cura ai neonati abbandonati. Ammireremo inoltre la famosa sala delle colonne ed altri luoghi interni al complesso normalmente non accessibili al pubblico ed in più una sorpresa che sveleremo all’atto del tour guidato.



Appuntamento ore 10:30 davanti chiesa dell’Annunziata

Contributo organizzativo € 7 a persona

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 14/02/2018 CONTATTANDO ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI RECAPITI

CELL. 3405365852

WHATSAPP 3317100447

IN AMBEDUE I CASI FORNIRE IL PROPRIO NOMINATIVO, RECAPITO DI CELLULARE E NUMERO DI PARTECIPANTI



L’EVENTO SI SVOLGERA’ CON LA PRESENZA MINIMA DI 10 PARTECIPANTI.