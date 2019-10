Tour al Rione Sanità, alla scoperta del Cimitero delle Fontanelle

Visita guidata al suggestivo Rione Sanità con sosta dolce da Poppella.



Partendo dalla stazione della Metro Materdei visiteremo il misterioso Cimitero delle Fontanelle per conoscere il legame tra i napoletani e il culto dei morti. Scopriremo, inoltre, le storie dei palazzi nobiliari, tra cui l'affascinante Palazzo Sanfelice, la chiesa di Santa Maria della Sanità, la casa di Totò e vi racconteremo tutte le curiosità legate al quartiere. Il tour terminerà con una sosta alla Pasticceria Poppella con il rinomato fiocco di neve.



Appuntamento: ore 10:30 piramide di vetro fermata Metro Materdei



Partenza: ore 11:00



Durata: circa 2 ore



Costo: 10 euro

8 euro studenti

5 euro dai bambini dai 10 anni



Il costo comprende la visita guidata a cura di una guida abilitata e la sosta da Poppella e whispers se necessarie.



Prenotazione: inviare un SMS o whastapp al 3739042367 o al 3511995125 o una mail a animadinapoli@hotmail.it indicando i nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico. In caso di email verrete contattati per la conferma.



