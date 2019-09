Prodigi di sangue: da San Gennaro a Santa Patrizia più degustazione

Visita guidata dal Duomo di Napoli alla Chiesa di San Gregorio Armeno con sfogliatella e liquore



In occasione dell'esposizione della prodigiosa ampolla del sangue di San Gennaro, vi accompagneremo alla scoperta di due chiese legate indissolubilmente al popolo napoletano.

Partendo dal meraviglioso Duomo di Napoli, scopriremo la storia, le leggende e la vita del Santo patrono racchiusi nella cappella di San Gennaro, luogo ricco di suggestioni e di spiritualità.

La visita continuerà alla chiesa di San Gregorio Armeno, dove sono custodite le reliquie di Santa Patrizia, conpatrona di Napoli. Qui vi racconteremo le storie nascoste in questo scrigno d'arte.

Il tour terminerà con una degustazione nella storica via dei presepi di una tradizionale sfogliatella e di un liquore scoprendo le origini di questo antico dolce.



Appuntamento: ore 10:00 avanti al Duomo di Napoli



Partenza: ore 10:30



Durata tour: circa 2 ore



Costo: 13 euro;

8 euro studenti;

5 euro bambini dai 10 anni.



Il costo comprende la visita guidata a cura di una guida abilitata, l'ingresso alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, la degustazione di sfogliatella e liquore al caffè o agli agrumi e whispers se necessarie.



Prenotazione: inviare un SMS o whastapp al 3739042367 o al 3511995125 o una mail a animadinapoli@hotmail.it indicando i nominativi dei partecipanti e un recapito telefonico. In caso di email verrete contattati per la conferma.



Informazioni e prenotazioni:

Claudia 3739042367

Rita 3511995125



animadinapoli@hotmail.it

foto @gaebal

https://www.facebook.com/events/349751739304182/?ti=icl