Visita guidata a Pompei: tra le meraviglie delle nuove aperture

“Dopo decenni si ritorna a scavare”, “ritrovato l’affresco di Leda ed il Cigno”, “incredibili scoperte nella Regio V”...negli ultimi mesi avrete ascoltato o letto molte volte simili notizie. Pompei a distanza di quasi tre secoli dalla sua scoperta, continua ancora a stupire. Le nuove tecnologie e la consapevolezza dell’immenso patrimonio conservato al di sotto delle ceneri ha permesso di far tornare alla luce case e luoghi del passato perfettamente intatti. Accanto alle nuove scoperte si lavora per mettere in sicurezza strutture già indagate, ma chiuse da anni e lo scorso dicembre sono stati restituiti alla collettività ben tre edifici: Terme Centrali, la Casa degli Amorini dorati e la casa di Leda e il Cigno. Saranno proprio questi i protagonisti del nostro itinerario, insieme alla zona centrale dell’antica città.

In occasione della giornata con ingresso gratuito vi proponiamo un tour pensato sia per chi già ama Pompei, ma non si accontenta mai, sia per chi desidera conoscerla ed innamorarsene.



Appuntamento a Porta Marina Superiore il 2 febbraio ore 14.30



Costo

10€ adulti

5€ ragazzi fino a 15 anni

gratis bambini fino a 5 anni



BIGLIETTO D'INGRESSO GRATUITO



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ILARIA +39 3402979546

VALENTINA +39 3278410806

Il tour sarà effettuato previo raggiungimento un numero minimo di partecipanti.