Visita guidata a Pompei con aperitivo in abiti d'epoca

Sabato 8 giugno in occasione degli ingressi gratuiti agli scavi archeologici di Pompei, Eco delle Sirene tour vi propone un emozionante viaggio nel passato alla scoperta della città sepolta nel 79 d.C.

A seguire saremo liete di offrire a tutti i partecipanti un bicchiere di Malsum (vino speziato) ed assaggi di formaggio per un aperitivo d'altri tempi, il tutto rigorosamente in abiti d'epoca.



Appuntamento Ingresso di Porta Marina Superiore ore 9:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ilaria 3402979546

Valentina 3278410806



Prezzo

15€ adulti

7€ bambini fino 10 anni

Ingresso scavi GRATUITO