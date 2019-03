Tour alla scoperta di Pizzofalcone e delle rampe Lamont Young

Il 10 marzo, il gruppo #partenopiamo propone la visita guidata "Pizzofalcone e rampe Lamont Young". L'itinerario è a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Partendo da Piazza del Plebiscito, il tour si diramerà lungo via Gennaro Serra, fino a raggiungere Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone. Qui, se aperta, si potrà visitare la basilica pr poi proseguire in via Monte di Dio.

Un percorso alla scoperta della collina di Pizzofalcone (chiamata così perché Carlo I d'Angiò vi fece costruire una falconiera per la “real caccia dei falconi), fino alla cima del Monte Echia, custode di un ninfeo di epoca romana e scenario della serie “I bastardi di Pizzofalcone”, con il commissario Lojacono, nonché di uno splendido panorama, purtroppo in parte danneggiato dalle costruzioni successive alla “colmata di Santa Lucia”.

Punto focale delle rampe che scendono dal Monte Echia a Via Chiatamone è Villa Ebe, ultima dimora di Lamont Young, architetto visionario vissuto a cavallo tra '800 e '900. #partenopiamo racconterà ai visitatori della sua storia travagliata e del suo futuro incerto.

Infine, si scenderanno le rampe fino a via Chiatamone, dove da una vecchia fontana sgorgava la cosiddetta “acqua suffregna”. Il tour si conclude davanti al Castel dell'Ovo.

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 10 marzo alle ore 10:30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 marzo alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 5 euro

Appuntamento alle ore 10:30 in piazza del Plebiscito angolo Palazzo Reale / Piazza Trieste e Trento.