Viaggio nell’antico Egitto, visita guidata per bambini

Il 19 settembre, visita guidata per bambini alla sezione egizia del Museo Archeologico di Napoli. Una delle collezioni Egizie più importanti al mondo vista con gli occhi dei Bambini. Vi narreremo le origini della grande cultura egiziana, gli usi e i costumi, le divinità e le tradizioni. Tra mummie e coccodrilli scopriremo la storia di un popolo ricco di magia e misteri



Appuntamento ore 10.30 Avanti al Museo Archeologico

Partenza: ore 11.00

Durata: 1 h

Costo: 6 euro

Età dai 6 ai 14 anni

Gratis per i genitori



Prenotazione: inviare un sms o un whatsapp al 3739042367 o al 3511995125 o una mail ad animadinapoli@hotmail.it indicando i nominativi dei partecipanti ed un recapito telefonico in caso di mail e verrete contattati per la conferma



Informazioni e prenotazioni:

Claudia 3739042367

Rita 3511995125



animadinapoli@hotmail.it



https://www.facebook.com/events/2471355629595770/?ti=icl