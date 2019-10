Visita guidata "Passeggiando ncopp e' Quartieri"

Stai in Mano all'Arte - Naples City Tours è lieta di invitarvi a passeggiare nei Quartieri Spagnoli, zona edificata per volere di Don Pedro de Toledo nel XVI° secolo e così chiamata poiché doveva ospitare le truppe spagnole al soldo del vicerè.



Ci "sperderemo" insieme in vicoli e vicoletti per apprezzare espressioni uniche della cultura napoletana: le edicole votive, testimonianza della devozione popolare per i santi; i bassi e la vita sociale che un tempo si svolgeva attorno a queste abitazioni; i numerosi murales che decorano la zona, simbolo di riscatto sociale e di identità attraverso la rappresentazione di personaggi che hanno reso grande la storia di Napoli nel mondo.

E' proprio in questi luoghi che ancora possiamo cogliere alcuni elementi veraci della napoletanità: un misto di tradizione e storia, sacro e profano, il tutto in una splendida cornice di antichi palazzi, piccoli negozi e mercati tipici.



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti: € 10,00 (iscritti alla Newsletter su WhatsApp € 8,00)

10 - 18 anni: € 5,00

Bambini sotto i 10 anni: GRATIS



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



LA QUOTA COMPRENDE:

Auricolari - Visita Guidata con guida turistica abilitata della Regione Campania



DURATA DELLA VISITA: 2 ore circa

APPUNTAMENTO:

Ore 10:00 Piazza Carità

La visita avrà inizio alle ore 10:30

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA'



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.