Visita guidata "Oplontis di notte"

In epoca romana la Campania era una zona estremamente frequentata. Campania felix la chiamavano, per il clima salubre, i paesaggi mozzafiato, la fertilità della terra. Nel 79 d.C. la vita nella zona si spense, tutto fu seppellito dal Vesuvio e secoli dopo vari sono stati i ritrovamenti. Oltre alle città di Pompei ed Ercolano, furono indagate e scavate ville rustiche, finalizzate alla produzione agricola, e ville d'otium, di vacanza, appartenenti all'aristocrazia romana.



A Oplontis emerse una villa di grandi dimensioni, probabilmente appartenuta alla seconda moglie di Nerone, attualmente in ottimo stato di conservazione. Grandi saloni affrescati, ambienti di rappresentanza e di servizio, giardini e portici ci raccontano il lusso e l'eleganza dell'epoca.



Vieni a scoprire le meraviglie della villa di Poppea in una passeggiata notturna, vivi un'esperienza unica.



VISITA GUIDATA

Inizio ore 20.45

Costo 10 € adulti

8 € ragazzi dai 10 ai 17 anni

Gratis per bambini fino a 9 anni



Biglietto d'ingresso incluso



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

3278410806 Valentina