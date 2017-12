A Santo Stefano visita guidata notturna in zattera alla Galleria Borbonica

Martedì 26 dicembre 2017 ritorna il fascino della Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera.

Una piccola cisterna a delimitare l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, da dove ammireremo alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“.

Questo magico tour notturno in zattera, sarà reso ancora più speciale al ritorno nella Galleria Borbonica, dove si passerà attraverso uno stretto cunicolo lungo circa 30 metri e si scenderà nella grande cisterna attraverso una scala in ferro.

Da qui si potrà osservare i camminamenti ad arco utilizzati dai “pozzari”, poi ci si imbarcherà (e qui l’emozionante avventura arriverà al massimo) su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della mai completata linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida).

Faranno da incredibile cornice all'emozionante tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti.

Durante il percorso agli ospiti sarà servito un aperitivo con un waffel su stecco e spritz a cura di Ricky Graff Street Food.

Organizzatore

Associazione Vivere Napoli

Due turni

1° turno ore 19.30 | 2° turno ore 21.30

Disponibilità max per turno: 40 Posti

Durata: 2 ore

Costo: 20 euro

L'appuntamento è presso la biglietteria, 15 minuti prima dell’orario del turno prescelto. Saranno ammessi alla visita i bambini superiori a 10 anni d’età.

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria, a causa dei pochi posti disponibili per ogni turno e va effettuata via telefono.

N.B: A causa della conformazione del luogo, è sconsigliata la partecipazione a chi haproblemi motori e a chi soffre di claustrofobia.

Informazioni

Telefono: 334 11 19 8 19 Claudia

E-mail: prenotazioni@viverenapoli.com