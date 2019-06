Napoli per Bambini: tour al centro antico dedicato ai più piccini

Visita guidata del centro storico di Napoli per bambini. Una passeggiata alla scoperta di storie e tradizioni napoletane per imparare a conoscere fin da piccoli uno dei luoghi più spettacolari al mondo.

Chi è il munaciello? e la strega dai capelli rossi di Port'Alba? Quando è stata inventata la pizza? Chi è San Gennaro? Queste sono solo alcune delle cose che scopriremo insieme.

Appuntamento il 30 giugno alle ore 16.00 a Piazza Bellini.

Costo 8€ a persona per tutti a partire dai 5 anni in su.

Per info e prenotazioni 3498831295.