Le dimore degli alchimisti e illuministi: visita guidata alla Napoli esoterica

VENERDI’ 8 DICEMBRE 2016



“LE DIMORE DI ALCHIMISTI E ILLUMINISTI NAPOLETANI”



Chi erano Giovanni Balsamo conte di Cagliostro, Luigi D’ Aquino dei Caramanico, Giovanbattista della Porta, Gianbattista Vico? Certo si sa, che tali illustri personaggi insieme a Raimondo Di Sangro VII Principe di San Severo, vissero a cavallo del XVII e XVIII secolo. Molti di costoro facevano parte della nobiltà partenopea, erano cultori degli ideali illuministici che proliferavano nella Napoli settecentesca. Ma oltre alla loro personalità pubblica, ci siamo mai posti la domanda riguardante le loro passioni, studi, ricerche? Quale era la loro personalità interiore recondita e celata se non agli occhi di pochi definiti inziati ed illuminati? Bene, tutto ciò si racchiude in una sola parola “Alchimia”. Termine che suscita da tempi immemorabili interesse, mistero e curiosità.. Temine che racchiude in se un antico ed ermetico sistema filosofico primordiale sfociante in una sorta di scienza comprendente principi di chimica, fisica, astronomia ed astrologia e definita da molti occulta la cui conoscenza, era ed è riservata esclusivamente ad una ristretta cerchia di individui. Alchimia fa rima con Massoneria che costituisce un saldo sodalizio intersecandosi a vicenda come una sorta di vasi comunicanti.

Inizieremo la nostra passeggiata da Piazza Carità davanti Palazzo Sanfelice dimora storica della famosa eroina illuminista nonché martire della Repubblica Partenopea del 1799 Luisa Sanfelice il cui palazzo sorge, a pochi metri di distanza da un’altra importante dimora cinquecentesca un tempo appartenente ad un illustre scienziato alchimista del XVI secolo Giambattista Della Porta fondatore, della ermetica Accademia dei Segreti. Approfondiremo le figure di questi illustri personaggi del passato raccontandone la storia. Proseguiremo poi lungo via Toledo soffermandoci, davanti i simboli alchemici-esoterici del seicentesco Palazzo Lieto per giungere poi in Via Medina con la visione esterna di Palazzo D’Aquino antica dimora del Principe Luigi D’Aquino di Caramanico che iniziò il conte Giovanni Balsamo alias Cagliostro alla massoneria napoletana e di cui parleremo ampiamente. Dalla chiesa della Pietà dei Turchini con annesso l’antico conservatorio oggi Hotel Pietà dei Turchini, in cui si esibì un illustre massone del tempo il cui nome era Wolfgang Amadeus Mozart. Continuando il nostro percorso giungeremo, alla Galleria Umberto I ultima tappa del nostro tour dove illustreremo ai partecipanti di come, gli ideali massonici abbiano influenzato la costruzione edilizia della struttura ottocentesca.

Parte del percorso è tratto dal libro “Penthecatostichon”, un epicedio in memoria dell’apprendista massone Marcello Celentano della loggia napoletana “Della Vittoria” dipendente dalla Gran Loggia nazionale “lo Zelo” che ebbe come gran maestro a vita, dal 1774 il Principe Luigi D’aquino di Caramanico. Questo testo originale fu stampato a Napoli nell’anno 1789 (anno della Rivoluzione Francese) e che faremo visionare a tutti i partecipanti. Non ci resta allora che darvi l’appuntamento a Giovedì 8 Dicembre .



Durata 1 h ½



APPUNTAMENTO ORE 10:30 IN PIAZZA CARITA’ DAVANTI BAR LA SCIMMIA.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 7 /12/2017 CONTATTANDO ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI RECAPITI:

CELL 3405365852

WHATSAPP 3317100447

IN AMBEDUE I CASI FORNIRE IL PROPRIO NOMINATIVO, RECAPITO DI CELLULARE ED IL NUMERO DI PARTECIPANTI..



CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

€ 7 a persona

IL TOUR SI EFFETTUERA’ CON LA PRESENZA MINIMA DI 10 PARTECIPANTI

A cura dell’Associazione Culturale Antarecs