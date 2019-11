Visita guidata al Museo Filangieri e alla Chiesa di San Giorgio Maggiore

Visita guidata al Museo civico Gaetano Filangieri e alla Chiesa di San Giorgio Maggiore a cura della storico dell’arte Carlo Zarone. Il Museo, allestito a fine ‘800 dal principe collezionista Gaetano Filangieri nel rinascimentale Palazzo Como, e riaperto da poco con un nuovo allestimento, vanta una ricca collezione di pezzi unici: porcellane, reperti archeologici, preziosi manoscritti, dipinti ed armi.

La chiesa di San Giorgio Maggiore, all’incrocio tra l’antico cardine della città greco-romana (v. Duomo) e il decumano inferiore (Spaccanapoli), è una delle originarie basiliche paleocristiane di Napoli. Fu fondata a cavallo tra IV e V secolo dal vescovo San Severo di cui conserva le reliquie.

Vieni con noi di AeneA a scoprire cosa accomuna questi due importanti luoghi del centro storico di Napoli!



Quando:

Domenica 10 novembre 2019. Appuntamento ore 10.00 alla Chiesa di S. Giorgio maggiore, via Duomo 237/A (angolo via San Biagio ai Librai)



Costo:

adulti 11 euro; bambini 3 euro



Come:

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 novembre, ore 12.00 info@associazioneaenea.it

366 12 17 403

345 457 7972.



La visita si effettuerà con un minimo di 15 iscritti e un massimo di 30 persone.