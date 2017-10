Visita guidata al Museo di Capodimonte

Il Gruppo Archeologico Napoletano segnala una visita guidata per domenica 22 ottobre ore 10.00 al Museo di Capodimonte



Appuntamento alla biglietteria



Costo del biglietto 8.00 euro a persona, ridotto 4,00 euro.



Per arrivare : uscita tangenziale Capodimonte oppure lo shuttle bus che costa 12 euro (A/R + ingresso – 6 euro per i ragazzi dai 5 ai 25 anni). Per i napoletani lo shuttle A/R costa 3 euro a persona.



La prenotazione è obbligatoria per questa visita dato che si deve raggiungere un numero minimo di persone per formare il gruppo; per inviare la prenotazione, compilare il modulo disponibile sul sito www.ganapoletano.it/visita-al-museo-nazionale-capodimonte



Per informazioni telefonare al num 3498831295 o inviare mail a info@ganapoletano.it