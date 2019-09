Visita guidata alla mostra "La scuola di Posillipo"

Ospitata nella Cappella Palatina del Maschio Angioino e promossa dall'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, la mostra sarà l'occasione per ammirare più di 70 capolavori provenienti da collezioni private e firmati dai più grandi pittori paesaggisti del XIX° secolo, esponenti di quella che oggi è conosciuta come La Scuola di Posillipo.

La visita guidata offrirà la possibilità di conoscere meglio questo gruppo di artisti, riunitisi intorno alla figura di Anton Sminck van Pitloo agli inizi dell' 800, e analizzare da vicino i loro stupendi paesaggi, oggi divenuti testimonianze storiche fondamentali di una Napoli che non esiste più. Prima di addentrarci nella mostra, inoltre, ne approfitteremo per fare una breve panoramica sul Maschio Angioino, il castello napoletano per eccellenza.



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti: € 10,00 (iscritti alla Newsletter su WhatsApp € 8,00)

10 - 18 anni: € 5,00

Bambini sotto i 10 anni: GRATIS

N.B: Non è prevista la visita alle aree del Castello soggette al pagamento di un ticket di ingresso

L'INGRESSO ALLA MOSTRA E' GRATUITO



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



LA QUOTA COMPRENDE:

Auricolari - Visita Guidata con guida turistica abilitata della Regione Campania



DURATA DELLA VISITA: un ora e mezza circa



APPUNTAMENTO:

Ore 10:45 ingresso Maschio Angioino (prima della rampa che attraversa il fossato)

La visita avrà inizio alle ore 11:00

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA'



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.