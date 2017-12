Visita guidata alla mostra "Incantesimi in Floridiana" dedicata al mondo di Harry Potter

Chi di noi non è un appassionato di Harry Potter, il piccolo maghetto che ci ha fatto sognare tra le sue mille avventure? A Napoli è stata allestita mostra dedicata a tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter e che racconterà il mondo magico del piccolo maghetto con gli strumenti dei suoi incantesimi.



La mostra dedicata si trova al Museo Duca di Martina in Floridiana, uno dei parchi più belli della città e che regna sulla collina del Vomero.



Si percorreranno idealmente i corridoi, i passaggi segreti e si osserveranno gli oggetti che appartengono ai personaggi della saga della Rowling. Inoltre si potrà assaggiare la Burrobirra e indossare il cappello parlante. Tour Angels ti dà l’opportunità di entrare a far parte del mondo di una delle saghe più famose al mondo e tanto cara ad adulti e soprattutto bambini.



Punto di ritrovo: Piazza Vanvitelli, al giornalaio

Guida turistica: italiano e inglese

Durata del tour: 3 ore



Prenotazione obbligatoria:

Cell.:+39 3482220837

E-mail: hello@tourangelsnapoli.it



Quote di partecipazione:

Adulti € 7

Dai 18 ai 24 anni € 5

Minori di 18 anni: gratuito



Prenotazioni aperte dal 11/12/2017 al 28/12/2017 .



Il tour si attiverà al raggiungimento minimo di 10 persone