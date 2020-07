Monastero di Santa Chiara: visita a chiesa, chiostro, museo e terme romane

La visita guidata riguarderà uno dei più grandi complessi monastici della città di Napoli, che si snoda all'interno della cittadella francescana. Dal XIV sec. la sua imponenza e la sua bellezza affascinano tutti coloro che vi si imbattono. Il Complesso Monumentale di S. Chiara fu innalzato dal 1310 al 1328 per volere del monarca Roberto D’Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e nel convento adiacente i Frati Minori. Oggi visitarlo significa ammirare la magnifica basilica, dove Giotto operò con la sua maestria, attraversarne la storia con il Museo dell'Opera e l'Area Archeologica, restare stupiti dal bellissimo Chiostro Maiolicato e soffermarsi nella contemplazione della Sala del Presepe del '700. Compreso all'interno del monastero è anche il complesso termale costituito da diversi ambienti termali e rappresenta tuttora il più completo esempio di thermae documentato a Neapolis.



10:00 Appuntamento con gli operatori Sire Coop presso l’ingresso della Chiesa di Santa Chiara - Napoli

Contributo organizzativo: € 10,00 (comprensivo di radioguide)

(ESCLUSO biglietto d’ingresso al Complesso Monumentale: € 6 / over 65: € 4,50



N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.



INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 - cultura@sirecoop.it