Visita guidata ai luoghi di Totò e spettacolo "Totò ed io"

L'associazione Divago promuove un evento speciale che abbina una visita guidata ai luoghi di Totò con lo spettacolo "Totò ed io" di e con Carlo Croccolo al Nuovo Teatro Sancarluccio: un modo per conoscere la figura del più amato attore napoletano, ripercorrendo i luoghi che l’hanno visto crescere e ascoltando le parole di chi lo ha conosciuto.

Visita guidata ai luoghi di Totò (Rione Sanità)

Per la visita guidata l'appuntamento è a Porta San Gennaro, luogo che ha fatto da sfondo ai giochi di infanzia di Totò. Si prosegue poi in direzione della Chiesa di Santa Maria dei Vergini - dove Totò fu battezzato -, della sua casa natale in Via Santa Maria Antesaecula, e della Chiesa di Santa Maria alla Sanità, dove fu celebrato il funerale bis di Totò. L'itinerario termina con la visita a Palazzo Sanfelice felice e a Palazzo dello Spagnolo, dove si progetta di allestire il museo di Totò.

Sabato 15 aprile - ore 11.00

Domenica 16 aprile - ore 11.00

Spettacolo "Totò ed io" di e con Carlo Croccolo

In occasione del 50° anniversario della morte di Totò, l’attore Carlo Croccolo intratterrà il pubblico del Sancarluccio con due serate interamente dedicate al più grande comico italiano di tutti i tempi. Croccolo dal '57, in seguito alla malattia che portò Totò alla cecità, doppiò il principe della risata in numerose pellicole in cui talvolta partecipò anche come attore. "Totò ed io" sarà dunque un viaggio nei ricordi di vita vissuta e condivisa da questi due straordinari artisti partenopei

Nuovo Teatro Sancarluccio

Sabato 15 aprile - ore 21.00

Domenica 16 aprile - ore 19.30

Costo solo visita guidata: € 8

Costo visita guidata + spettacolo teatrale: € 22

Posti limitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per l'offerta visita + spettacolo è richiesto il pagamento anticipato; al momento della prenotazione vi saranno fornite le indicazioni necessarie per effettuarlo.

È possibile prenotare la visita guidata di un giorno e lo spettacolo di un altro giorno. Le visita verrà effettuata da una guida turistica abilitata della Regione Campania.

Le prenotazioni si chiudono alle ore 12.00 del giorno precedente la visita e lo spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni

3312217851 (telefono o whatsapp)

associazionedivago@gmail.com