Visita guidata nei luoghi della rivolta di Masaniello e della Repubblica Partenopea

SABATO 10 MARZO 2018



I LUOGHI DELLA RIVOLTA DI MASANIELLO DEL 1647 E DELLA REPUBBLICA PARTENOPEA DEL 1799

Coinvolgente tour attraverso i luoghi che hanno caratterizzato la storia partenopea nel corso dei secoli.

Ci addentreremo in piazza Del Carmine detta anche del Moricino scenario di moti rivoltosi del 1647 e della Repubblica Partenopea del 1799, che dal XIII al XVIII sec, fu teatro di scontri cruenti e luogo di esecuzioni capitali dalla decapitazione di Corradino di Svevia a Luisa Sanfelice. Spiegheremo le figure dei personaggi storici che caratterizzarono questi luoghi, Corradino, Masaniello, Luisa Sanfelice, il Cardinale Ascanio Filomarino del Vicerè Rodrigo Ponce de Leòn Duca D’Arcos. Mostreremo ciò che resta delle antiche porte del castello del Carmine nelle cui mura interne era inglobata l'omonima basilica. Visiteremo la basilica del Carmine Maggiore spiegandone origini e leggende che aleggiano intorno la sua storia nonché, la tomba di Corradino di Svevia figlio di Corrado IV ed ultimo erede del casato svevo degli Hohenstaufen decapitato per conto di Carlo I D’Angiò il 29 ottobre 1268 nel piazzale antistante la Basilica per proseguire verso la casa natale di Masaniello e poi, alla volta di Sant’Eligio una delle prime chiese angioine edificate per opera di tre cavalieri francesi al seguito i Carlo I D’Angiò, concludendo il tour nella affascinante e misteriosa chiesa dei cavalieri dell’ ordine degli Ospedalieri e ancor prima dell’ ordine dei templari di San Giovanni a Mare teatro in passato di un mescolanza tra arti sacre e profane.

Durata tour 2 h

Contributo organizzativo a persona: € 7

ragazzi dai 12 ai 18 anni € 4

under 12 gratis

Appuntamento ore 10:30 davanti ingresso Basilica del Carmine Maggiore in piazza del Carmine

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL 9 MARZO CONTATTANDO I SEGUENTI RECAPITI

CELL. 3405365852

WHATSAPP 3317100447

IN AMBEDUE I CASI FORNENDO IL PROPRIO NOMINATIVO, NUERO DI CELLULARE, NUMERO DI PARTECIPANTI

Il tour si svolgerà con la presenza minima di 10 partecipanti paganti

A cura dell’associazione culturale Antarecs