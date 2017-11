Visita gudata "I luoghi di Eduardo de Filippo e Filomena Marturano"

SABATO 25 NOVEMBRE 2017, VISITA GUIDATA "I LUOGHI DI EDUARDO DE FILIPPO E FILOMENA MARTURANO".



EDUARDO DE FILIPPO, icona e pietra miliare della drammaturgia teatrale partenopea. Personaggio emblematico che ha saputo tradurre in pieno attraverso la teatralizzazione, l’essenza ed il concetto di napoletanità nelle sue molteplici sfaccettature. Concetto elaborato tramite la rappresentazione delle sue commedie ambientate nei luoghi popolari della quotidianità partenopea. Chi meglio di lui, al pari di tanti figli illustri nati all’ombra del Vesuvio e l’elenco sarebbe alquanto lungo, potevano dare una immagine così precisa, dettagliata e per certi versi controversa di un popolo e di sua madre Partenope che da tremila anni, è sinonimo di cultura e tradizione. Ebbene, il nostro tour non vuole essere di certo una forma di tripudio al grande Eduardo o meglio ai fratelli De Filippo bensì, un omaggio a questi figli illustri di Napoli, descrivendone la personalità raccontandone gesta, aneddoti di questi personaggi che, attraverso la loro arte teatrale hanno dato lustro a questa variopinta e splendida città.



Partiremo da Piazza San Pasquale a Chiaia per raggiungere in pochi minuti via Vittoria Colonna presso Palazzo Scarpetta in cui vennero alla luce Eduardo e Titina. Di lì ci sposteremo in via Bausan presso lo stabile dove nacque l’ultimo dei tre fratelli De Filippo, Peppino per poi recarci nella chiesa dell’Ascensione dove furono battezzati e per gentile concessione del parroco visioneremo gli atti originali di battesimo di Eduardo, Titina e Peppino. Proseguiremo poi alla volta dei quartieri spagnoli tra dedali di vicoli e strette strade descritte con dovizia di particolari dalla celebre scrittrice Matilde Serao. Luoghi considerati un tempo del sesso e del piacere in cui erano ubicate molte case di tolleranza, che dettero spunto ad Eduardo per comporre una delle sue commedie più famose “Filomena Marturano” personaggio che a detta di molti è realmente esistito come ad affermarlo una targa posta in Via San Liborio di fianco il terraneo dove abitava “‘o vascio “ dove riecheggiano i versi “ nir, affummecat addò a stagione nun se respira do calore pecchè a gente è assaje e ‘o viern ‘o fridd fa sbattere e rient addò nun ce sta luce manc a miezz juorn”.



Contributo organizzativo

€ 8 a persona

Durata tour 2h 1/2

Appuntamento ore 10:30 davanti chiesa di San Pasquale a Chiaia



IL TOUR SARA’ EFFETTUATO DA GUIDA TURISTICA ABILITATA



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL 24 NOVEMBRE 2017 CONTATTANDO ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI RECAPITI:

CELL 3405365852

WHATSAPP 3317100447



IN AMBEDUE I CASI FORNIRE IL PROPRIO NOMINATIVO, RECAPITO DI CELLULARE E NUMERO DI PARTECIPANTI.



L’ EVENTO SI SVOLGERA’ CON LA PRESENZA MINIMA DI 10 PARTECIPANTI.



A cura dell'associazione culturale Antarecs