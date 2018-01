Longobardi, un popolo che cambia la storia: appuntamento al MANN

Nel 568 d.C. i Longobardi di Alboino penetrano in Italia, creando un primo nucleo insediativo la Langobardia maior, con capitale Pavia; pochi anni dopo il duca Zottone occupa Benevento dando origine alla più longeva Langobardia minor. Un regno che riunifica per la prima volta la penisola, dopo la disfatta dell’Impero Romano.

Ma chi sono questi Longobardi?

L’associazione Divago è lieta di raccontarvi la storia del «popolo che ha cambiato la storia»: una guida abilitata dalla Regione Campania Vi condurrà per il secondo piano del MANN, insieme a due degli oltre cinquanta studiosi coinvolti in questa grande mostra, un archeologo ed uno storico dell’arte, da anni impegnati nelle attività di scavo e di ricerca presso il plesso di fondazione longobarda San Vincenzo al Volturno, uno dei più importanti monasteri altomedievali in Europa, da cui provengono molti dei reperti esposti.

All’interno di un suggestivo allestimento, che Vi invita ad addentrarvi in un percorso ricco di tesori d’immenso valore, i nostri esperti ospiti ci faranno compagnia e saranno felici di soddisfare eventuali curiosità.



Appuntamento all'ingresso del museo archeologico Nazionale di Napoli:

-primo appuntamento ore 11:00;

-secondo appuntamento ore 16:00.

Durata della visita 1:30 h. c.a

Costi:

visita guidata con guida autorizzata dalla Regione Campania:

-adulti 10 euro

-dai 13 ai 18 anni 5 euro

-bambini sotto i 12 anni gratuito

(biglietto museo gratuito

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 19:00 del giorno precedente la visita.

Per info e prenotazioni:

telefono: 331221785 (chiamate e WhatsApp, dalle 09:00 alle 19:00)

email: associazionedivago@gmail.com

Messenger Facebook: associazionedivago