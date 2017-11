Il mito di Parthenope e di Virgilio in una visita guidata

In occasione della XIV Giornata internazionale del Trekking Urbano.

L'associazione MANALLART ripropone:

Sabato 11 novembre e domenica 12 novembre

ORE 10,30

dall’isolotto di Megaride all’Acropoli dell’originaria città: il mito di Parthenope e l’uovo di Virgilio.

"Assapora le origini di Parthenope ed il mito di Virgilio"

Appuntamento a Castel dell'Ovo e passeggiata all’interno del forte normanno che cela al suo interno un antico mistero legato al poeta Virgilio. Saliremo, poi, da via Parthenope e vi lasceremo incuriosire dalle leggende legate al suo mito e alla fondazione della città fino ad arrivare al Monte Echia. Infine, passando dalla collina di Pizzofalcone scenderemo fino a Piazza Plebiscito dove svolgeremo il gioco dell’attraversamento della piazza. Il tutto accompagnato da un caffè e da un assaggio enogastronomico di prodotto tipico.

Il lavoro è ideato per coinvolgere adulti e bambini nella riscoperta delle origini della città di Napoli. Amalgamando cultura, gioco e tanto mistero nell'esplorazione della bellezza e del bello che contraddistingue, rendendo unica al mondo, la nostra città.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5,00 EURO, Bambini: €4,00

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@manallart.it

cell. 333 8877512 / 333 3851932