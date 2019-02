Il 2 marzo, l'associazione culturale Antarecs in collaborazione con Joshua Travel and Events propone un tour alla scoperta della Grotta di Seiano

Un affascinante viaggio a ritroso nel tempo tra mistero, storia e archeologia nei luoghi ameni dell’antica Pausylipon su cui un tempo, si ergeva la villa di Publio Vedio Pollione che decise di trascorrere, gli ultimi anni della sua vita terrena in quello splendido scorcio situato tra la Gaiola e la baia di Trentaremi. Accanto alla villa, fece costruire anche un teatro di 2000 posti, un odeon per piccoli spettacoli, un ninfeo e un complesso termale. Pur tuttavia questo suggestivo luogo era un tempo meta amata e prediletta da Virgilio che la riteneva magica e dove, ancor oggi è possibile notare il perimetro della “Scuola di Virgilio” dove si riteneva che il "vate" praticasse arti magiche. Ebbene il nostro tour inizierà all’interno delle viscere della collina di Posillipo ovvero, nella possente e mistriosa grotta di Seiano dove illustreremo storia, origini ma soprattutto i culti esoterici che in epoca romana si praticavano all’interno dell’antica cavea e nell’area circostante. Attraversando la grotta in tutta la sua lunghezza giungeremo poi, a ciò che resta dell’ antico complesso archeologico-ambientale che racchiude parte delle antiche vestigia della villa del Pausilypon comprensivi dei resti un teatro di 2000 posti, un odeon per piccoli spettacoli, un ninfeo e un complesso termale. Ci soffermeremo anche sul profilo storico di Publio Vedio Pollione, Virgilio nonché dell’ultimo illustre abitante del passato ossia l’Imperatore Publio Elio traiano Adriano meglio conosciuto come Adriano. L’intera area oggi fa parte della zona protetta della Gaiola.



Durata tour circa 3 ore

Appuntamento ore 10:00 Discesa Coroglio, 36



Contributo organizzativo a persona compreso ticket € 12



Prenotazioni entro e non oltre il 27 febbraio 2019 contattando esclusivamente i seguenti recapiti:

cellulare/whatsapp: 3317100447 rilasciando il proprio nominativo, numero, di cellulare, numero di partecipanti.

N.B. si raccomanda la precisione dell’orario inerente l’appuntamento

L’evento si svolgerà con la presena minima di 20 partecipanti.