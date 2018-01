Il Graal al Maschio Angioino tra storia e mistero: visita guidata "esoterica"

DOMENICA 28 GENNAIO 2018



IL GRAAL AL MASCHIO ANGIOINO TRA STORIA E MISTERO E LA GALLERIA UMBERTO I



Un avvincente ed entusiasmante tour alla ricerca di antiche e segrete simbologie appartenenti a scienze ermetiche. La prima tappa del percorso sarà la Galleria Umberto I dove verrà illustrata nei dettagli, la forma architettonica ed il riferimento a particolari simbologie in essa celata. Proseguiremo poi alla volta del maestoso ed imponente castello del Maschio Angioino con una prima esamina dettagliata da parte del personale di Projiect IVI Itinerari Video Interattivi dell’ingresso e dell’arco di trionfo, la sua simbologia nascosta legata a Re Alfonso D’Aragona, ai cavalieri della tavola Rotonda, Lancillotto e Galahad nonchè e di una donna prediletta del Re che non divenne mai regina ossia Lucrezia d’Alagno e di cui sarà raccontata la storia. Giunti nel cortile ci addentreremo, nelle viscere del castello attraverso un percorso sotterraneo normalmente non accessibile che ci condurrà nella antica Sala del Trono meglio conosciuta, con l’appellativo di Sala dei Baroni dove si consumò l’epilogo della famosa Congiura contro Ferrante D’Aragona ed in cui, luce e pietra si fondono tra loro per dar vita ad una misteriosa scrittura che da secoli tramanda un segreto legato al Graal ed alla casata Aragonese. Segreto che sarà svelato ai partecipanti al tour attraverso prove fotografiche e filmati in cui si evidenzierà un affascinante fenomeno solare legato alla luce del sole. A questo punto ci vien spontaneo porsi la domanda: Quale importante segreto custodiva la casata degli Aragona? Beh, ciò vi sarà spiegato domenica 28 gennaio.

Durata tour 90minuti

Contributo associativo a partecipante comprensivo di ticket € 12

Appuntamento ore 10:30 davanti ingresso Galleria Umberto I lato Teatro San Carlo

L’ evento si svolgerà con la presenza minima di 20 partecipanti.

A cura dell’ associazione culturale Antarecs in collaborazione con IVI Itinerari Video Interattivi