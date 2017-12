Visita guidata alla mostra "L'Esercito di Terracotta"

Un viaggio nella Cina di 2000 anni fa che prende vita nel cuore de centro di Napoli.



170 grandi guerrieri di terracotta, tutti a grandezza naturale, esposti nella navata della basilica dello Spirito Santo su via Toledo.

Una parte del famigerato “Esercito di terracotta”, composto da 8.000 statue di terracotta che sorveglia il mausoleo di Qin Shi Huang a Xi’an.



Con Tour Angels avrai la possibilità di addentrarti nella tradizione millenaria della Cina orientale e allo stesso tempo andare alla scoperta dei tesori nascosti del Centro Storico napoletano, culla della cultura e del folklore partenopeo che non finisce mai di stupire i suoi stessi abitanti.



Punto di ritrovo: Piazza Dante, in corrispondenza della statua di Dante Alighieri

Guida turistica: italiano e inglese

Durata del tour: 3 ore



Prenotazione obbligatoria

Cell.:+39 3482220837

E-mail: hello@tourangelsnapoli.it



Quote di partecipazione:

- Adulti: 15€

- dai 14 ai 26 anni, disabili e over 65: €10

- dai 4 ai 13 anni: €8



Il tour si attiverà al raggiungimento minimo di 10 persone