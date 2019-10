Un'ora al Duomo: speciale visita guidata

Il Duomo: il luogo dove arte, devozione, tradizione e storia si incontrano. Ma... siamo sicuri di conoscere tutti i suoi segreti?

Che c'entra Apollo?

Cosa sono le Basiliche Gemelle?

Dove si trova l'Albero di Jesse?

Il nome del Santo Patrono era davvero Gennaro?

Cos'è l'Armonia Universale per Perugino?

A chi appartiene la Cappella del Tesoro?



Se sei curioso di avere risposte a queste domande allora prenota la tua visita!

Con "Un'ora al Duomo di Napoli" non hai una sola occasione per esplorare il sito ma... SEI

Dalle 10 alle 18 OGNI ORA partirà una visita, sei tu a scegliere a quale orario vuoi penotarti



APPUNTAMENTO

20/10/2019

Ogni visita inizia alla piazzetta del Duomo



ORARI

Prima Visita: 10:05

Seconda Visita 11:05

Terza Visita 12:05

Quarta Visita 15:05

Quinta Visita 16:05

Sesta Visita 17:05



DURATA

1 ora



COSTI

5 € a persona + 2 € per tiket Battistero di San Giovanni

GRATIS al di sotto degli 11 anni



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cell. 349 05 09 273

carlozarone@gmail.com