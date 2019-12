Certosa e Pedamentina: visita guidata al tramonto

Approfittiamo dell'ingresso gratuito alla Certosa di San Martino per l'iniziativa #iovadoalmuseo . Visiteremo i chiostri e il cimitero dei monaci, le sezioni del museo e la chiesa del complesso monumentale.

La Certosa di San Martino è stata costruita a partire dal 1328 per ospitare l'ordine dei certosini, ma nel Cinquecento e nel Seicento ha assunto, grazie ad artisti del calibro di Dosio e di Fanzago, un aspetto barocco, e si è trasformata in quello che oggi è considerato uno degli esempi più importanti del barocco napoletano.

Terminata la visita al complesso museale, scenderemo per le scale della Pedamentina di San Martino, fino al Corso Vittorio Emanuele, godendo degli scorci panoramici prima del tramonto.



POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 21 dicembre alle ore 15, prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 dicembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

Appuntamento alle ore 15 a Largo San Martino, davanti alla Chiesa delle donne.



Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.