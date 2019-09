Speciale tour per celebriamo le Quattro Giornate di Napoli

Ogni anno Napoli celebra in maniera potente e carica di ricordi l'anniversario di quelle che sono passate alla storia come le Quattro Giornate di Napoli. Dal 27 al 30 settembre del 1943 i cittadini di Partenope insorsero e, con coraggio e determinazione, scacciarono via le truppe naziste che, per ordine del Führer, avevano minacciato di radere al suolo la città. Quando, il primo ottobre, gli Alleati fecero il loro ingresso in città, la trovarono sì devastata, ma già liberata; Napoli divenne così la prima città in tutta l'Europa occupata a cacciare via i soldati del Terzo Reich.



Quest'anno, noi di Stai in Mano all'Arte – Naples City Tours celebreremo questa ricorrenza proponendovi un tour culturale alla ricerca dei luoghi simbolo della resistenza. Partiremo dalla fermata della metro di Materdei e, attraverso un viaggio tra i caratteristici vicoletti del quartiere, arriveremo fino al Ponte della Sanità, conosciuto anche come ponte Maddalena Cerasuolo, in onore della Partigiana che ne impedì la distruzione da parte dei tedeschi. La passeggiata, che si concluderà alla Galleria Principe di Napoli, sarà il pretesto per visitare i luoghi della ribellione e farvi rivivere le atmosfere e le tensioni di un popolo insorto.



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti € 10,00 euro (iscritti alla Newsletter su Whatsupp € 8,00)

10-18 anni: € 5,00

Bambini sotto 10 anni: GRATIS



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



LA QUOTA COMPRENDE:

Visita guidata con Guida turistica abilitata della Regione Campania



DURANTE DELLA VISITA: 2 ore circa



APPUNTAMENTO:

ore 10:00 Metro Materdei

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA'



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.