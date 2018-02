"Genialità di un principe alchimista": visita guidata alla Cappella Sansevero

DOMENICA 18 MARZO 2018



CAPPELLA SANSEVERO, GENIALITA’ DI UN PRINCIPE ALCHIMISTA



Un affascinate e suggestivo tour esoterico-massonico nel tempio simbolo della massoneria napoletana del XVIII secolo, da Raimondo Di Sangro Principe di San Severo fino alla concezione pitagorica di Neapolis. Il tour ha inizio in Cappella Sansevero dove non ci limiteremo ad illustrare soltanto l’aspetto artistico e monumentale della struttura bensì, daremo una spiegazione dettagliata riguardo il concetto massonico ed il suo percorso rappresentato dalle statue che adornano l'interno della cappella iniziando dal monumento a Cecco Di Sangro fino al Cristo Velato che rappresenta il capolinea del percorso massonico. Illustreremo il concetto del pavimento labirintico, degli affreschi che adornano la volta e delle altre simbologie racchiuse all’interno della cappella. Spiegheremo il concetto di Alchimia ed Esoterismo e daremo una visione completa della complessa personalità di Raimondo Di Sangro, personaggio controverso ancor oggi avvolto da un alone di mistero. Ma i concetti esoterici che andremo ad illustrare nel corso del tour non riguarderanno solo l’interno della cappella Sansevero ed i vari esperimenti alchemici condotti dal principe Alchimista nei suoi laboratori bensì, ci soffermeremo anche sul concetto esoterico urbanistico della antica Neapolis secondo la concezione pitagorica di città a scacchiera



