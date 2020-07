Visita guidata "Antica Cuma: il mistero del sole e della luna"

• SAB 18 Luglio: Antica Cuma_Il Mistero del Sole e della Luna

Prima a Cuma, poi al mare!

Una visita guidata dall'Antro della Sibilla verso l'acropoli di Cuma, per esplorare i misteri del sito archeologico legato al culto del Sole ed alla Luna.

Attraverseremo la via sacra fino a risalire al Tempio di Giove, in un percorso che, tra archeologia e leggende, vi porterà persino in Grecia e alla meravigliosa isola di Creta.



DURATA: 1h30

APPUNTAMENTO: ore 10:00 presso l'ingresso del Parco Archeologico di Cuma. MAX 10 PERSONE.

COSTO: €15 + biglietto di ingresso da pre acquistare online al link

http://www.pafleg.it/it/4435/tariffe



LUDOVIGUIDA LAVORA IN SICUREZZA

MAX 10 PAX.

E' obbligatorio l'uso della mascherina durante il tour.

E' obbligatorio il distanziamento.

E' necessario fornire Nome, Cognome e numero di telefono attivo di tutti i partecipanti.

Munirsi di gel igienizzante.

-INFO E PRENOTAZIONI-

Ludovica Capano: 3283623403 (anche via whatsapp), info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com.

Al momento della prenotazione fornire: NOME-COGNOME-EMAIL-NUMERO DI TELEFONO ATTIVO.