L'altra Neapolis: il volto nascosto del centro storico

Stai in Mano all'Arte - Naples City Tours propone di trascorrere una domenica pomeriggio alla scoperta di luoghi insoliti e dimenticati del centro storico di Napoli.



Inizieremo la nostra passeggiata con la vista alla chiesa di S. Aniello a Caponapoli, un vero e proprio gioiello sorto nel XVI° secolo nel punto più alto della Neapolis greco romana e aperto in esclusiva solo per noi.



Proseguiremo il nostro percorso passeggiando per il decumano superiore, quello meno conosciuto, e proveremo a scovare insieme quegli elementi architettonici che ancora ci parlano dell'antichità.

Dopo avervi narrato le tante storie e leggende che si celano dietro le chiese e i monasteri sparsi sulla via, ci sposteremo a piazza S. Gaetano, l'antico foro, fulcro dell vita economica, politica, religiosa di Neapolis. Ultima tappa le mura greche di Piazza Bellini, testimonianza millenaria della prima fondazione della città



Al termine della visita ci recheremo dagli amici di MOBU in via San Sebastiano, per un piccolo aperitivo con prodotti del territorio.



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti: € 15,00

6 - 18 anni: € 10,00

Bambini sotto i 6 anni: GRATIS (senza aperitivo)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

LA QUOTA COMPRENDE:

Ingresso alla Chiesa di S. Aniello a Caponapoli - Auricolari - Visita Guidata con guida turistica abilitata della Regione Campania - Aperitivo da Mobu



DURATA DELLA VISITA: 2 ore e mezza circa



APPUNTAMENTO:

Ore 16:00 difronte l'ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nei pressi dei portici

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA'



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.