A voce 'e Napule: serenate tra i cortili del centro antico

Napoli Tour InCanto propone una speciale visita guidata al centro storico di Napoli con serenate e degustazione di caffè

Il centro antico di Napoli è patrimonio dell'UNESCO dal 1995,ma sia i turisti che i napoletani, tendono a girare per i decumani o con uno sguardo rapido e veloce, presi dai mille impegni di tutti i giorni, o visitando soprattutto le chiese e i luoghi più conosciuti.

Su via dei Tribunali e su Spaccanapoli c'è però un altro tesoro poco esplorato: i cortili dei palazzi nobiliari che si susseguono uno dopo l'altro e che hanno numerose storie da raccontare: leggende, fantasmi e intrighi nobiliari.



Durante le tappe dell'itinerario ci sarà anche una piccola degustazione di caffè che ci porterà a concentrarci sulle sensazioni del gusto, dell'odore e del tatto oltre a scoprire la storia di questa bevanda essenziale nella cultura partenopea.



Inoltre,quale luogo migliore, se non i cortili dei palazzi storici per eseguire delle serenate?

La canzone napoletana e le sue serenate ci accompagneranno in un percorso inedito del centro storico.



Informazioni e Costi

Appuntamento il 31 Marzo davanti la chiesa del Gesù Nuovo, in Piazza del Gesù alle 10.30. La visita avrà termine a Piazza Bellini.



COSTO:

12€ adulti,

Gratis bambini fino a 5 anni e disabili,

5€ bambini dai 6 anni in su



DURATA: 2 ore



Per partecipare è necessario prenotare telefonando al 3204857038

oppure scrivendo una mail a napolitourincanto@gmail.com