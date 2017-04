Visita esperienziale al Parco Vergiliano di Piedigrotta

Econote propone, domenica 9 Aprile, grazie alla collaborazione con l'Associazione Nefesh Onlus-Psicologi e Psicoterapeuti associati per la persona e le famiglie e con l'arch. Tania Talamo un insolito percorso esperienziale che, attraverso degli stimoli che invitano a riflettere sulle proprie emozioni e sensazioni, permetterà ai partecipanti di visitare il Parco Vergiliano ed assaporarne le bellezze con la mente, il corpo ed il cuore.

Questa visita al Parco Vergiliano di Piedigrotta (da non confondere con il Parco Virgiliano di Posillipo) sarà un viaggio nel cuore della cultura, della storia, della leggenda e della natura di Napoli e in particolare commemorerà due grandi poeti, Virgilio e Leopardi! Il Parco è, infatti, chiamato Vergiliano perchè ospita il cenotafio del sommo poeta Virgilio e dal 1934 riposa qui anche un gigante della letteratura, Leopardi.

Il Parco offre ai visitatori l'intreccio di due percorsi, unendo tre tematiche interessanti: storia, poesia e natura - Il percorso storico-artistico, che conduce il visitatore al Colombario di epoca romana (c.d. Tomba di Virgilio) passando per il Monumento funerario di Giacomo Leopardi e per altre importanti testimonianze, come la Crypta Neapolitana una lunga ed angusta galleria lunga fino a 700 metri e alta 10 metri e tutta scavata nel tufo definita un luogo di culto e dove avvenivano molti riti iniziatici. Secondo la tradizione fu lo stesso Virgilio a scavare la grotta in una sola notte grazie alla sua arte magica anche se la sua costruzione risale alla fine del I secolo a.C. per collegare Napoli alla città di Pozzuoli (oggi in disuso) e quindi ancor prima che arrivassero i Greci. Il "culmine" del percorso si raggiungerà risalendo alcune scale dove sarà possibile arrivare a una terrazza da cui ammirare una vista mozzafiato del golfo di Napoli! - Il percorso botanico-letterario, offre la possibilità di osservare piante e arbusti, citati da Virgilio nelle sue principali opere:le Bucoliche, le Georgiche e dai poemi mitologici e in alcuni versi delle poesie di Leopardi, corredati da didascalie dipinte a mano su piastrelle maiolicate. Uno dei tesori poco noti anche agli stessi napoletani, ben nascosto agli occhi tra il traffico e lo smog della grande città. Il parco, infatti, è collocato poco distante dalla stazione ferroviaria di Mergellina alle spalle della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta e l'accesso è a circa venti metri prima dell' ingresso della galleria Quattro Giornate. I

NFORMAZIONI SULLA VISITA: è obbligatoria la prenotazione via mail a info@econote.it lasciando un contatto telefonico e nome e cognome dei partecipanti o al numero 3474504251 dalle 15.30, in alternativa anche sms o whatsApp.

Punto di incontro: uscita stazione Mergellina (vicino la Posta) - Quando: Domenica 9 Aprile - Raduno dei partecipanti: ore 10.00 (si raccomanda la puntualità)

Inizio visita: ore 10.30 - Durata visita: massimo due ore

Quota di partecipazione: Adulti: 5 euro - Ragazzi fino a 14 anni: gratis

Equipaggiamento: si raccomandano scarpe comode da ginnastica e macchina fotografica - Numero minimo di partecipanti: 10 - massimo: 30 -

Come raggiungere il parco: poco distante dalla stazione ferroviaria di Mergellina (collegata alla Linea 2 e alla Linea 6) il parco si può raggiungere dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi utilizzando la Linea 2 in direzione Campi Flegrei.