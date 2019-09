Panorami al tramonto: visita al Complesso di San Nicola da Tolentino

La Cooperativa SIRE vi invita a partecipare ad un interessante tour guidato realizzato in collaborazione con la Cooperativa San Nicola da Tolentino, nata nel 2014 con l’obiettivo di recuperare l’omonimo monastero agostiniano trasformandone una parte dei suoi spazi in B&B.

Il complesso è situato alle pendici della collina di San Martino e a ridosso dei Quartieri Spagnoli. Dopo la visita all’interessante chiesa, che presenta opere che vanno dal XVII al XVIII secolo visiteremo gli spazi del monastero, l’immenso giardino ricco di piante secolari e la terrazza, punto privilegiato da cui godere a pieno la bellezza del golfo di Napoli. La visita intende riscoprire una delle ricchezze artistiche e culturali di Napoli, proponendo un percorso che sebbene ancora poco conosciuto presenta delle particolarità uniche nel suo genere. Nel corso della visita a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo “intermezzo goloso”.



PROGRAMMA

17:15 - Raduno partecipanti presso corso Vittorio Emanuele, incrocio con via suor Orsola;

19:30 - Fine della visita guidata



Per raggiungere il luogo dell’appuntamento si consiglia di utilizzare la funicolare Centrale

(fermata Corso Vittorio Emanuele)



CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00



La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono e va effettuata entro il giorno precedente (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.



INFO E PRENOTAZIONI: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it