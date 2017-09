Virginia Raffale in "Performance" all'Augusteo

Virginia Raffaele sarà all'Augusteo di Napoli il 24 e 25 novembre alle ore 21:00 con lo spettacolo "Performance".

Scritto da VIRGINIA RAFFAELE, GIAMPIERO SOLARI, PIETRO GUERRERA, GIOVANNI TODESCAN

Musica M° TEO CIAVARELLA

Trucchi speciali BRUNO BIAGI e VALERIA COPPO

Regia di GIAMPIERO SOLARI

Performance è il one-woman-show con il quale l’istrionica Virginia Raffaele ha confermato il suo straordinario talento.

Le maschere più popolari, da Ornella Vanoni e Belen Rodriguez, così come i personaggi liberamente tratti dalla realtà come l’eterna esclusa dai talent show musicali Giorgia Maura o la poetessa transessuale Paula Gilberto Do Mar, sono donne molto diverse tra loro che sintetizzano alcune delle ossessioni ricorrenti della società contemporanea: la vanità, la scaltrezza, la voglia di affermazione e, forse, la scarsa coscienza di sé. Il tutto raccontato attraverso la lente deformante e irriverente dell’ironia e della satira, tipici elementi che compongono lo stile di Virginia Raffaele.

I personaggi si avvicendano tra monologhi esilaranti e dialoghi surreali con la vera Virginia Raffaele che, grazie ad un attento lavoro di regia, interagisce con le sue creature come una sorta di narratore involontario che poeticamente svela il suo “essere - o non essere”.

La musica originale del maestro Teo Ciavarella fa da punteggiatura allo spettacolo, accompagnando i personaggi nelle loro performance, sottolineandone i movimenti, enfatizzandone le manie; conferendo allo spettacolo un ritmo forsennato nel cui vortice i personaggi, Virginia e le varie chiavi di lettura si mescolano creando una nuova realtà, a volte folle a volte melanconica.

Prezzi

Poltrona platea: euro 39,00

Poltroncina galleria: euro 29,00