In scena "Vipera" di Maurizio de Giovanni

A Il Pozzo e Il Pendolo di Napoli va in scena "Vipera" dello scrittore Maurizio de Giovanni.

con: Rosaria De Cicco, Antonello Cossia, Marianita Carfora, Paolo Cresta, Sonia De Rosa, Salvatore Catanese, Alfredo Mundo, Emilio Marchese, Nico Ciliberti, Peppe Romano, Paolo Rivera, Valentina Spagna

Adattamento e regia: Annamaria Russo

E’ la primavera del 1932, Pasqua è alle porte. In una delle stanze del Paradiso, il bordello più famoso di Napoli, viene trovata morta Maria Rosaria Cennamo, in arte Vipera. La prostituta che fa sognare tutti gli uomini della città, ma che solo pochi possono avere. Al commissario Ricciardi che ha il dono terribile di vedere i morti ed ascoltare le loro ultime parole il fantasma di Vipera ripete: “il frustino, il mio frustino.

Ancora una volta Luigi Alfredo Ricciardi sarà costretto a muoversi tra i gironi infernali dell’animo umano per dare un volto e un nome all’assassino del Paradiso.

prevendita https://www.ilpozzoeilpendolo.it/calendario/

Date: 23, 24, 30 e 31 marzo, 6,7, 13 e 14 aprile