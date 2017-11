Violenza sulle donne: a Pollena Trocchia un dibattito e una fiaccolata

Un dibattito e una fiaccolata per tenere alta l’attenzione su un tema che, purtroppo, non passa mai di attualità, quello della violenza di genere.

Sabato 25 novembre il comune di Pollena Trocchia in collaborazione con l’associazione Graffito d’Argento e Rosa Bianca in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ha organizzato nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino” un momento di confronto e dibattito al quale prenderanno parte la giornalista e criminologa Francesca Beneduce, la sociologa Giuseppina Iorio, Tina Bianco, presidente dell’associazione contro la violenza di genere e per la difesa dei diritti umani “Rosa Bianca”, la giornalista Teresa Lucignano, l’assessore alle Pari Opportunità del comune di Pollena Trocchia, Margherita Romano, il suo collega delegato alle Politiche Sociali Pasquale Fiorillo e il Sindaco del comune vesuviano Francesco Pinto.

“Dopo il dibattito ci sarà una fiaccolata silenziosa con partenza dalla sede comunale, arrivo in Piazza Amodio, dove si terrà un momento di riflessione e raccoglimento in memoria delle vittime della violenza, e terminerà presso la sede dell’associazione, a Corso Umberto I” ha spiegato il presidente di Graffito d’Argento, Annamaria Romano, che ha ringraziato per la collaborazione il nucleo di Protezione Civile “Fire Fox”, il gruppo locale di Croce Rossa, Sanitalia e il promoter Giuseppe Romano.

“Iniziative come queste rappresentano un importante momento di riflessione, approfondimento e lotta ad un fenomeno sociale delicato e complesso come è quello della violenza di genere, che noi tutti abbiamo il compito con le parole e l’esempio, anche nelle piccole cose, di contrastare” hanno fatto sapere dall’Amministrazione comunale, dando a tutta la cittadinanza appuntamento a partire dalle ore 17:00 di sabato.