Vinicio Capossela al Festival delle Ville Vesuviane

Quella di Vinicio Capossela sarà un’estate all’insegna dell’eclettismo nei luoghi più suggestivi d’Italia, dove metterà in scena tutta la sua creatività in campo musicale: dai duetti, all’orchestra, ai brani corali fino alle rappresentazione più immaginifiche dell’Odissea dell’artista.

Diversamente dal luogo chiuso del teatro, dove si crea la sospensione dell’incredulità, i luoghi aperti rappresentano per Vinicio Capossela la nostra natura effimera e possono essere conquistati solo di volta in volta, con «il massimo sforzo per il massimo risultato».

Si tratta quindi di esercizi per contrastare la ripetizione, dando seguito e rivincita a diverse passioni che proseguono ostinate negli anni.

Con “Atti unici e qualche rivincita” Vinicio Capossela pesca nel proprio passato, fa tesoro dei tanti anni di carriera e ne approfitta per organizzare nuovi incontri con vecchi compagni di viaggio o con avventurieri freschi d’incontro.

Suggestiva e imperdibile, la tappa napoletana dell'artista che il 13 luglio, sarà ospite al Festival delle Ville Vesuviane. Ad andare in scena sarà il concerto-spettacolo “Ludis” pensato appositamente per il parco della villa, luogo di ameni soggiorni, svaghi e giochi e amori di Ferdinando IV di Borbone.

