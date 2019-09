Vini in Centro: percorso di degustazione enogastronomica

Venerdì 27 settembre dalle 20,00 presso l'Hotel Miramare pool terrace bar a Castellammare di Stabia, appuntamento con una speciale Wines Immersion

Degustazione :

Buonissimi vini mescita in calice

Assaggi di gustosa gastronomia

Atmosfera inebriante in uno scenario incantevole

Un interessante percorso enogastronomico allieterà gli ospiti, degustatori di Segreti, appassionati e curiosi.

Un'occasione speciale per conoscere i vini attraverso il racconto diretto dei produttori.



Ingresso Libero

Degustazione facoltativa "full" - tick € 15, oo