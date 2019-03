“Vini del Sud & Champagne a Napoli”: appuntamento a Pietrarsa

Lunedì 25 marzo, dalle 10.30 alle 19.00, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà teatro di “Vini del Sud & Champagne a Napoli”, con degustazioni, professionisti del settore e bottiglie pregiate.

Tappa imperdibile per gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi.

Il Club Excellence, associazione che riunisce ben 13 tra i più importanti distributori e importatori italiani di vini e distillati pregiati, ha scelto proprio Napoli per il secondo appuntamento di Eventi Club X. Un evento che chiama in causa le aziende del Sud Italia così come le maison di champagne, una giornata in cui le parole d’ordine saranno degustazione, approfondimento tecnico e formazione. Quando parliamo di beverage, però, è sempre di fondamentale importanza porre l’attenzione sull’uso moderato che bisogna fare degli alcolici. A tal proposito, sono in programma diverse iniziative sociali che avranno come comun denominatore il seguente messaggio: “bere bene rende felici, bere male accorcia la vita”.