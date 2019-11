Al Borgo di Casamale "I vini dei vulcani si incontrano"

Al Borgo di Casamale, il 22 e 23 novembre "I vini dei vulcani si incontrano"

PROGRAMMA



Venerdì 22 novembre



Ore 18:00 - UN BORGO DI-VINO

Incontro con:

l’Associazione Nazionale Città del Vino

Presiede: Fiore Di Palma

Saluti: Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana

Giuseppe Sommese - Presidente del consiglio comunale di Somma Ves.

Intervengono: Paolo Corbini Dir. Ass.Naz. Città del Vino

L.Jovino – Ambasciatore Ass.città del Vino

A.Casillo – Presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Stefano Prisco – Pres. Strada del vino Vesuvio e dei Prodotti Tipici Vesuviani

Flora Pirozzi – Assessore Comune di Somma Vesuviana

Aula consiliare – Palazzo Torino - Comune di Somma Vesuviana



Ore 19:00 master class ENO(GIOVANI)LOGICAMENTE PARLANDO A cura di Antonio Felaco - Sofia Aliberti

Casa del popolo, via Campane 2, Casamale-Somma Vesuviana



Ore 21:30 VINI E VINILI

Giardino Arci-via Campane 2, Casamale-Somma Vesuviana

https://www.facebook.com/events/511393312923907/



Vernissage



MARE NOSTRUM

LACRIME, AMPLEXIBUS

di Mario Acanfora

Casa del popolo, via Campane 2,

Casamale-Somma Vesuviana



SENSAZIONI - Oggetti d’arte

di Luigi Coppola

Via Botteghe-borgo casamal





---- Sabato 24 novembre -----



Ore 11:00 VINI E UVE DEI VULCANI

I territori vulcanici de il Vesuvio, Campi Flegrei, Roccamonfina

Studio di: dott.ssa Antonella Monaco

Presiede: Antonio Perna- produttore

Intervengono: Felaco Antonio; Sofia Aliberti; Massimo Treqquarti Petrone - Enoteca Treqquarti

Sala convegni P.P. Trinitari | via M. Troianiello - Somma Vesuviana



Ore 12:00 master class I VITIGNI E VULCANI IN CALICE

Presiede: Felaco Antonio

Intervengono: Massimo Petrone - Enoteca Treqquarti; Antonio Perna - produttore

Sala convegni P.P. Trinitari | via M. Troianiello - Somma Vesuviana



Ore 18:30 Polo Agroalimentare

Una rete di imprese per trasformare e promuovere i prodotti del

territorio.

Si incontrano tecnici, esperti del settore agroalimentare, agricoltori, piccole e medie imprese dell’ambito vitivinicolo ed enogastronomico di Somma Vesuviana

Presiede: Gerardo Iovino - Arci Somma Vesuviana

Intervengono: Giovanni Romano -Legambiente Somma Vesuviana;

Luigi Mastropasqua - progettista polo agroalimentare spazio ex-Bertona.

Enoteca Arci - via F. D’Aragona, 33 | Borgo Casamale - Somma Ves.



Ore 19:30 APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

Via Botteghe, Borgo Casamale - Somma Vesuviana



Vernissage

TAROT - L’esperienza del simbolo

Mostra di incisioni

O’ Vascio-room gallery

Borgo Casamale

Gallery