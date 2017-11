Villaggio della Salute in piazza Municipio per la Giornata Mondiale del Diabete 2017

Per la prevenzione, sono tutti convocati! E' con questo slogan che si apre quest'anno il "Villaggio della Salute: Il Diabete", che si terrà in Piazza Municipio nei giorni 11-12 novembre 2017 nell'ambito della Giornata Mondiale del Diabete, presentato in anteprima alla conferenza stampa del giorno 10.

Una grande opportunità per un check-up gratuito ed una informazione a 360 gradi che permetterà a tutti di conoscere il corretto stile di vita di cui tanto si è parlato e si parla, indispensabile per preservare la salute.

La Giornata Mondiale del Diabete è la più grande manifestazione del Volontariato in campo sanitario, è stata istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e viene celebrata il 14 novembre di ogni anno. Come da tradizione nel nostro paese il coordinamento delle iniziative è svolto da Diabete Italia Onlus, che conta fra i suoi soci le Associazioni fra persone con diabete, le Associazioni fra genitori di minori con diabete e le Società Scientifiche coinvolte nella cura del diabete.

PROGRAMMA



​Sabato 11 novembre

Ore 09.00 Cerimonia di apertura dell'evento al Maschio Angioino

Saluti dei Presidenti Campani delle Associazioni Scientifiche coinvolte nella cura del Diabete, di quelle dei Pazienti, del Sindaco e degli assessori del Comune di Napoli

Ore 10.30: Cerimonia di apertura del Villaggio della salute che sarà allestito a Piazza Municipio nella città di Napoli, con la partecipazione dei presidenti che porteranno la testimonianza sull'importanza e sulla condivisione della "Prevenzione come strategia per conservare uno dei beni più preziosi dell'uomo, la Salute".

Il villaggio della salute sarà articolato in diversi Gazebi informativi e dimostrativi con percorsi esperienziali di promozione della salute e sui temi della Giornata Mondiale del diabete. Inoltre, in accordo con i pediatri verrà allestito un gazebo dedicato alla pediatria per i bambini e ragazzi affetti da dm tipo 1



Domenica 12 novembre

Il Villaggio della salute riapre alle ore 9:00, in Piazza Municipio continuando fino alle ore 14:00 con le attività iniziate il giorno precedente. Seguirà una passeggiata di 3 km per sensibilizzare l'attività fisica come strumento di prevenzione.