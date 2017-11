Sogni e Magie nella Valle del Natale: un mese di fantastiche avventure

Dal 18 novembre al 24 dicembre, un mese di avvventure nel magico Villaggio di Babbo Natale alla Valle dell'Orso di Torre del Greco.

Un parco accogliente, fantastico e travolgente, adatto a tutta la famiglia, ai bambini con i loro accompagnatori, ai giovani ed ai meno giovani. I piccoli ospiti saranno I diretti protagonisti delle attività didattiche e mai spettatori, inoltre saranno accompagnati in un percorso a tappe ricco di laboratori che ben si affiancano allo sviluppo cognitivo della loro età. L’approccio ai Laboratori didattici, alle attività ludiche e di intrattenimento, avviene stimolando il fantastico e l’immaginario. Ad accogliere i bambini saranno gli aiutanti di Babbo Natale e gli Elfi che li accompagneranno alla scoperta di un mondo incantato fatto di magia e stupore.

NEL VILLAGGIO I PICCOLI OSPITI TROVERANNO:

L’UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE

IL LAB-ALBERO

LA CUCINA DI NATALINA

FABBRICA DEI GIOCATTOLI

L’ANTRO DEI DESIDERI E DELLE PROMESSE

LA STANZA DI BABBO NATALE

L'ingresso con la partecipazione a tutti i laboratori, gli spettacoli, la visita del parco, ai mercatini, alle attrazioni ed alla stanza di Babbo Natale è: Gratis per i Bambini fino ai 99 cm di altezza e per gli Over 75. Per Adulti e Bambini oltre al metro, la tariffa è di € 11 a persona per tutto il giorno