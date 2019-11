Il Piccolo Villaggio di Babbo Natale allo Zoo di Napoli

Lo Zoo di Napoli si prepara ad accogliere il suo pubblico di affezionati, famiglie e bambini, e quanti ancora devono scoprire la bellezza di questo angolo di natura, per uno dei periodi più belli in cui visitare il parco e conoscere gli oltre 400 esemplari che accudisce ogni giorno, con la professionalità di veterinari e keeper che se ne prendono cura costantemente. Dal 30 Novembre al 6 Gennaio infatti, oltre alla normale attività del parco e il Piccolo Villaggio Polare, visibile ogni giorno, per ogni week-end e nei giorni di festa sarà possibile incontrare “Babbo Natale” a cui consegnare, di persona, la letterina con i propri desideri.

La letterina, però, dovrà essere speciale: un desiderio per se stessi e uno per la natura, l'ambiente o il proprio animale preferito.

Contemporaneamente, si terranno tanti laboratori a tema per conoscere gli animali e i loro comportamenti durante l'inverno.

E’ possibile acquistare il biglietto d’ingresso online su http://bit.ly/zoonatale